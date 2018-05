Haagse raad slikt uitleg Krikke steekincident

De Haagse gemeenteraad neemt genoegen met de uitleg van burgemeester Pauline Krikke over de verwarring die ontstond over een steekincident op Bevrijdingsdag. Ze had gezegd dat de verdachte bekend stond als verward persoon en dat er verder geen signalen waren dat er meer aan de hand was. Ze wist de eerste paar dagen niet dat er twee maanden eerder een anonieme tip over mogelijke terroristische plannen van verdachte Malek F. was binnengekomen.

Krikke betreurde dat donderdag tijdens de raadsvergadering ten zeerste, maar benadrukte dat de melding destijds wel uitvoerig was onderzocht door de politie en ook was gemeld aan de inlichtingendienst AIVD. Dat leidde niet tot een bevestiging van terreurplannen. Het onderzoek naar het motief van de man, die op straat drie mensen neerstak, loopt nog volop.

De anonieme melding bereikte Krikke niet omdat die door een menselijke fout niet goed was geregistreerd in de politiesystemen. Ook de Haagse politiebaas en de hoofdofficier van justitie waren om die reden niet op de hoogte. De kritische fracties wilden wel allerlei toezeggingen van de burgemeester dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Krikke beloofde te werken aan een verbetering van de crisiscommunicatie en ze zal haar woorden voortaan helderder kiezen.

Ook gaat ze op verzoek van de raad kijken hoe de begeleiding van en toezicht op verwarde personen beter kan. In Den Haag worden jaarlijks tienduizend meldingen over verwarde personen gedaan.

Bovendien komen dagelijks tientallen meldingen over mogelijk terrorisme binnen bij de politie, zei Krikke. Die worden volgens haar allemaal goed onderzocht door de politie en waar nodig doorgespeeld aan andere instanties. Het is volgens haar ondoenlijk dat zij alle meldingen onder ogen zou krijgen.

De PVV heeft vanwege de fouten geen vertrouwen meer in Krikke, maar een motie van wantrouwen kreeg geen enkele steun van andere fracties.