Haagse raad herdenkt overleden Willie Dille

De gemeenteraad van Den Haag herdenkt donderdag tijdens de eerste vergadering na de zomer het overleden PVV-raadslid Willie Dille. Ze maakte op 8 augustus een eind aan haar leven nadat ze een filmpje op Facebook had gezet waarin ze vertelde dat ze een jaar eerder was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims.

Als kwade genius daarachter beschuldigde zij de voormalig Haagse PVV'er Arnoud van Doorn, die na zijn bekering was overgestapt naar de islamitische Partij voor de Eenheid. Van Doorn ontkent elke betrokkenheid. Dille heeft wel met de politie gesproken over de verkrachting en ook met burgemeester Pauline Krikke maar ze heeft nooit aangifte willen doen.

De herdenking vindt plaats aan het begin van de raadsvergadering. Krikke zal het woord voeren en er wordt stilte in acht genomen.

De burgemeester zal niet ingaan op de gebeurtenissen rond haar zelfgekozen dood. De vijftien fractievoorzitters hebben vorige maand ieder afzonderlijk een gesprek gehad met Krikke. Begin september spraken ze er nog eens gezamenlijk over in een besloten setting. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands was daar niet bij.

De gemeenteraad wil geen politiek onderzoek naar de kwestie. Een strafrechtelijk onderzoek komt er ook niet, omdat het Openbaar Ministerie daarvoor geen aanknopingspunten ziet.