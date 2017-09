Haagse politiemol hoort 5 jaar cel eisen

De Haagse politiemol Amine A. (28 jaar) hoorde donderdag vijf jaar celstraf tegen hem eisen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zijn ambtsgeheim geschonden door maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie te zoeken naar informatie over hennepkwekerijen.

Voormalig hoofdagent bij de Haagse politie A, zou die informatie hebben doorgespeeld aan zijn vriend Yassine H., die samen met anderen de kwekerijen zou hebben leeggehaald voor de politie binnenviel. Tegen H. is een gevangenisstraf van vier jaar geëist.

De andere drie verdachten, onder wie twee neven van H., hoorden twaalf en vier maanden cel eisen voor pogingen tot inbraak.

A. gaf eerder al toe dat hij zijn ambtsgeheim had geschonden. Woensdag, tijdens de eerste van drie zittingsdagen, benadrukte hij dat hij „absoluut” geen geld, gunsten of diensten heeft gekregen voor het lekken van informatie. Nu, terugkijkend, noemt hij het „belachelijk” wat hij heeft gedaan. „Ik schaam me kapot. Ik heb niet nagedacht”, aldus A., die in 2007 bij de politie kwam werken.

De rechtbank in Den Haag doet waarschijnlijk 13 oktober uitspraak.