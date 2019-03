Haagse politieactie: 6,5 miljoen euro gevonden

De politie heeft dinsdag bij de grote politieactie naar zogenoemde spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg 6,5 miljoen euro aan contant geld aangetroffen. Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Eerder was al gezegd dat er miljoenen waren gevonden.

Volgens het OM zijn vrijdag elf verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijven nog zeker twee weken vastzitten. Zeven anderen werden niet voorgeleid en zijn op vrije voeten. Ze zijn nog wel verdachten.

De hoofdverdachte is een 43-jarige man uit Nootdorp. Hij en twee andere verdachten, een 36-jarige Rijswijker en een 57-jarige Zoetermeerder, zouden verhuurbemiddelaars zijn die de woningen regelden voor de bewoners. Omdat in veel gevallen bij de gemeente niemand in de woningen stond ingeschreven, konden die ongestoord hun gang gaan. De verdachten zouden veel huur contant hebben ontvangen en witgewassen.

De andere verdachten die nog vastzitten, bevonden zich in de woningen waar verdachte zaken werden aangetroffen, waaronder vuurwapens en drugs. De gemeente heeft een van de 27 spookwoningen gesloten wegens drugshandel. Zeven verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Onder de verdachten is een beleidsmedewerker van de directie Facilitair Management van de politie, werd eerder vrijdag bekendgemaakt. Hij is buiten functie gesteld. Hij wordt verdacht van witwassen. Facilitair Management is een onderdeel binnen de politie dat onder meer gaat over de aanschaf van spullen die agenten nodig hebben om hun werk te kunnen doen, zoals wapens, voertuigen en uniformen. Ook adviseert het onderdeel de korpsleiding over dit soort zaken.