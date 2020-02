Haagse politie bekeurt boeren die met tractor op snelweg reden

Boeren die woensdagochtend toch met tractoren over de snelweg naar Den Haag zijn gereden, hebben van de politie een bekeuring gekregen. Zij volgden aanwijzingen niet op, twittert de politie.

Ondanks een oproep om niet met trekkers over de snelwegen te rijden, deed in ieder geval een groep van circa vijftien boeren dat wel op de A12 bij Den Haag . Bij Den Haag reden tractoren op het laatste stukje van de snelweg naar de stad. Op een van de tractoren hing een groot bord met de tekst: „Het is oorlog” en daar onder was de tekst „never give up” te lezen.

De politie meldt in goed contact te staan met de demonstranten. De boeren moeten volgens de politie over B-wegen naar Den Haag, waar woensdag een grote actie is tegen het stikstofbeleid van de overheid. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de boeren opgeroepen zich hier aan te houden.

Ook elders zijn meerdere boeren beboet omdat ze niet op B-wegen reden. Dinsdagavond al werd bijvoorbeeld een groep van zo’n dertig boeren in Drenthe door de politie op de N33 bij Rolde tegengehouden en van de weg gehaald. Ze krijgen een bekeuring voor het rijden met hun tractor op de autoweg, meldde de politie.