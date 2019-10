Haagse partijen zeggen vertrouwen politie op

Drie kleine politieke partijen in de Haagse gemeenteraad hebben geen vertrouwen meer in de leiding van de politie in Den Haag. Ze stellen dat er sprake is van discriminatie en misstanden binnen de eenheid, waar de leiding in hun ogen niet tegen optreedt. Ze sluiten zich aan bij meer dan twintig maatschappelijke en anti-racismeorganisaties die vorige week een klacht indienden bij korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie, waarin ze eisen dat hij ingrijpt in de regionale eenheid Den Haag.

De drie partijen - de Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida Den Haag - hebben 5 van de 45 zetels in de Haagse raad. Ze stellen in een verklaring dat de wantoestanden al jaren bekend zijn en zijn bevestigd door meerdere klokkenluiders. Toch plaatst de politie boosdoeners hooguit over naar een ander bureau in plaats van ze op non-actief te stellen, aldus Fatima Faid van de Haagse Stadspartij.