Haagse oplichter Harry O. opgepakt in Suriname

De beruchte huisjesmelker Harry O. uit Den Haag is woensdag aangehouden in Suriname. Dat meldt de politie donderdag. O. zou zichzelf de afgelopen dertig jaar hebben verrijkt met miljoenen euro’s en stond sinds kort op de nationale opsporingslijst. Het geld zou hij hebben verdiend over de ruggen van honderden slachtoffers.

De 65-jarige verdachte werd in 2015 al veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar was sindsdien voortvluchtig. De politie verspreidde zijn foto en ook werd hij getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, wat leidde tot zeker dertig tips. Enkele daarvan kwamen volgens de politie vanuit Suriname, waar hij dus ook is gearresteerd. De politie vermoedde al dat hij naar het Zuid-Amerikaanse land was gevlucht.

Afgelopen jaar startte de politie een onderzoek naar de verblijfplaats van O. Toch wist hij lange tijd onder de radar te blijven. Nu hij is opgepakt, zal de uitleveringsprocedure zo snel mogelijk worden opgestart. Het is nog niet bekend wanneer O. precies naar Nederland komt.