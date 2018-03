Haagse kopstukken brengen hun stem uit

De bekende gezichten uit de Haagse politiek hebben woensdagmorgen hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Premier Mark Rutte (VVD) deed dat bij Schoolvereniging Wolters in Den Haag, D66-leider Alexander Pechtold bracht zijn stem uit in een serviceflat in Wageningen en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen stemde in een basisschool in Oss.

PVV-voorman Geert Wilders stemde in de Haagse volkswijk Duindorp. Hij koos Henk Bres, de nummer tien op de PVV-lijst in Den Haag. Eerder woensdagochtend brachten Lodewijk Asscher en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in Amsterdam hun stem uit.

De opkomst in de steden Den Haag en Rotterdam is lager dan bij de raadsverkiezingen van vier jaar geleden. Rond 10.15 uur had in Den Haag 6,3 procent gestemd en in Rotterdam 6,9 procent. In 2014 was dat respectievelijk 11 procent en 9,2 procent.

Voor de stembureaus op de meeste stations stonden korte rijen. Volgens een woordvoerder van de NS was er nergens sprake van grote drukte. Op een recordaantal van 81 treinstations in het land kunnen mensen hun stem uitbrengen.

In het drive-instembureau van de gemeente Zuidplas was het volgens een gemeentewoordvoerster gezellig druk. Rond 09.30 uur waren daar 65 mensen komen stemmen. Moesten de stemmers bij twee vorige verkiezingen nog uit de auto, nu kunnen ze blijven zitten om het stembiljet in te vullen. Het stembureau is ingericht in een loods op de gemeentewerf. De kiezer rijdt naar binnen en kan zijn stem uitbrengen.