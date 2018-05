Haagse gemeenteraad kritisch over Krikke

De gemeenteraad van Den Haag heeft forse kritiek geleverd op burgemeester Pauline Krikke over haar mededelingen vlak na de steekpartij op Bevrijdingsdag. De 31-jarige Malek F., een Syrische statushouder, verwondde toen op straat drie mensen met een mes.

Krikke had gezegd dat de man bekend was bij de politie om verward gedrag, maar dat ze geen signalen had op dat moment dat er meer aan de hand was. Achteraf bleek dat er al twee maanden eerder een anoniem briefje bij de politie binnen was gekomen over F. Daarin stond dat hij terroristische plannen had.

De melding was onderzocht maar deze informatie was niet bekend bij de driehoek, waar behalve Krikke ook de Haagse politiebaas en de hoofdofficier van justitie in zitten.

Alle fracties vroegen donderdagavond in de raadsvergadering opheldering aan Krikke. Ze willen weten waar het mis is gegaan. Een meerderheid van de raad wil dat de crisiscommunicatie wordt verbeterd.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag trekt zich de onduidelijkheid aan die is ontstaan over het steekincident op Bevrijdingsdag. Ze betreurt het zeer dat informatie over een anonieme melding waarin wordt gerept over terroristische plannen van de verdachte, niet meteen bij haar bekend was. Dat komt doordat die melding niet in het politiesysteem was verwerkt. Ze benadrukte dat de melding destijds wel zeer grondig was onderzocht en gewogen door de politie, andere instanties en zelfs de inlichtingendienst AIVD