Haagse felicitaties na Duitse uitslag

Premier Mark Rutte heeft Angela Merkel gefeliciteerd met de winst in de Duitse verkiezingen. „Ik zie uit naar voortzetting goede samenwerking”, meldt de minister-president op Facebook.

„Het leiderschap van bondskanselier Merkel is de afgelopen jaren niet alleen voor Duitsland maar ook voor Europa belangrijk geweest”, aldus Rutte. „Ik wens haar succes bij het vormen van een coalitie.” Ook CDA-leider Sybrand Buma, een van Ruttes aanstaande coalitiepartners, feliciteert Merkel en zegt uit te kijken naar de samenwerking met de Duitse kanselier.

In een tweet bracht ook Geert Wilders zijn felicitaties over, maar dan aan de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD). Wanneer de einduitslagen, zoals vaak in Duitsland, overeenkomen met de exitpolls, dan kan de AfD op ongeveer 87 parlementszetels rekenen.