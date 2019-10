Haagse coalitie „gaat zich zorgvuldig beraden”

VVD, D66 en GroenLinks in Den Haag "gaan zich zorgvuldig beraden" op de situatie die is ontstaan, nu hun twee medewethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Integriteit en betrouwbaarheid zijn essentieel en het stadsbestuur moet boven elke twijfel verheven zijn, zeggen de drie partijen in een gezamenlijke verklaring.

Het college heeft de twee wethouders, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, gevraagd om tijdelijk terug te treden. Hun portefeuilles moeten worden verdeeld onder de andere wethouders. Dat is volgens VVD, D66 en GroenLinks verstandig. De wethouders zelf zeggen altijd naar eer en geweten te hebben gehandeld.

De Haagse oppositie ziet weinig hoop meer voor het college. Volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP is het college feitelijk al gevallen. Het verzoek aan De Mos en Guernaoui om tijdelijk terug te treden "is uitstel, maar van uitstel komt geen afstel". Grinwis noemt de crisis "zo slecht voor het aanzien van het college. Hoe kun je ze nu nog vertrouwen? Welke fractie wil zich daar blijvend mee associëren?"

Ook de Haagse Stadspartij (HSP) en de Partij voor de Dieren twijfelen aan de toekomst van het college. HSP-leider Joris Wijsmuller, wethouder in het vorige bestuur, noemt het nieuws "ontluisterend en choquerend, maar we wisten dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Nu is de steunbalk van het college, de grootste partij in de raad, weggevallen. Een zwarte dag voor Den Haag."

De meeste oppositiepartijen willen dat de gemeenteraad woensdagavond bijeenkomt voor een spoeddebat. De fractievoorzitters beslissen daar dinsdagavond over.

Tijdens het corruptieonderzoek naar de twee wethouders en een aantal ondernemers in Den Haag is dinsdag een vuurwapen met munitie gevonden. Dat lag bij een van de verdachte ondernemers thuis. Het is in beslag genomen.