Haagse burgemeester roept fracties bijeen

Burgemeester Pauline Krikke heeft alle fractievoorzitters in de gemeenteraad van Den Haag bijeengeroepen voor overleg. Ze worden dan bijgepraat over de verdenkingen van corruptie tegen twee wethouders van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De burgemeester is erg geschrokken van de verdenkingen, laat haar woordvoerster weten. Het overleg is om 14.00 uur.

De partijen in de Haagse coalitie willen nog niet veel kwijt. „Het is nog te vroeg om iets te zeggen, laten we het onderzoek van de Rijksrecherche afwachten”, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. Hanneke van der Werf van de Haagse D66-fractie wil niets zeggen, de VVD is niet bereikbaar voor commentaar.