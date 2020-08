Haagse burgemeester eerder terug van vakantie na steekpartij

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is eerder dan gepland van vakantie teruggekomen. Dat heeft hij in een verklaring laten weten. Maandagavond is door een steekpartij in Scheveningen een 19-jarige man om het leven gekomen.

Van Zanen stelde dat hij dinsdag is teruggekeerd van zijn vakantie in Egmond aan Zee om die in Den Haag voort te zetten. „Door de actualiteit vind ik het ongemakkelijk om wel zichtbaar te zijn in de stad maar niet aanspreekbaar. Daarom heb ik in overleg met onze wethouders besloten om mijn taken vandaag weer op te pakken”, aldus Van Zanen. „Het is verschrikkelijk wat er op de Pier is gebeurd. Wat vaststaat, is dat een 19-jarige jongen uit Rotterdam plotseling uit het leven is gerukt. Dat is ongelooflijk triest en wij leven intens mee met de nabestaanden.”

Van Zanen stelde dat er in de gemeente, en vooral in Scheveningen, gedragingen en taferelen zijn geweest die niet geaccepteerd kunnen worden. Die liepen volgens hem uiteen van geweld en bedreigingen tegen verkeersregelaars en handhavers tot en met grenzeloos gedrag op het strand en in het verkeer. „Wij zijn geconfronteerd met een gebrek aan respect voor onze publieke dienstverleners. Ook de bewoners van onze kustwijken werden geconfronteerd met taferelen die alle fatsoensnormen te buiten gingen.”

De burgemeester benadrukt dat maximale capaciteit is ingezet om de situatie aan de kust in goede banen te leiden, daarbij gesteund door andere hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade.