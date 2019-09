Haagse agenten vrijgesproken van meineed

Drie Haagse agenten die hun boekje te buiten zouden zijn gegaan bij een arrestatie begin vorig jaar, zijn door de rechtbank in Den Haag gezuiverd van alle blaam. De drie zijn vrijgesproken van meineed en valsheid in geschrift. Ook is een van hen vrijgesproken van mishandeling van een arrestant. Een andere agent, die een politiehond in het been van een arrestant zou hebben laten bijten, is ontslagen van rechtsvervolging.

Begin 2018 gingen de agenten op een melding af van een ruzie in een bar, waarbij mogelijk een wapen zou zijn. Daarbij zouden ze veel te zwaar zijn opgetreden en daarna opzettelijk een vals proces-verbaal hebben opgemaakt.

De rechtbank oordeelde echter dat de politieagenten niet opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven. „Volgens de rechtbank moet rekening worden gehouden met de dreigende situatie waarin zij moesten optreden.”

Het Openbaar Ministerie had onder meer werkstraffen van 180 tot 240 uur geëist tegen de drie agenten.