Haagse agenten bekogeld met stenen na staken feest

Agenten zijn zaterdagavond in Den Haag bekogeld met stenen. Dat gebeurde nadat een groep van zo’n honderd personen zonder entreebewijs en zonder dat ze gefouilleerd waren een evenement binnendrong. Vier agenten raakten lichtgewond. Vier personen zijn aangehouden, meldt de politie.

Het evenement vond plaats aan de Wegastraat. Toen ‘partycrashers’ binnen waren gedrongen, beëindigde de beveiliging het festijn en werd de zaal ontruimd. Bezoekers met een kaartje werden boos en weigerden weg te gaan.

Eenmaal ter plaatse zag de politie een groep van honderd tot 150 mensen die de locatie niet wilde verlaten. De groep pleegde vernielingen en keerde zich tegen de politie. Agenten werden bekogeld met stenen en andere voorwerpen.

De politie stelde een linie op om de bezoekers te verwijderen. Daarbij werden ook honden en de bereden politie ingezet. Een verdachte werd in zijn been gebeten. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Een deel van de weggestuurde bezoekers bleef hangen rond Den Haag Centraal. Daar rijden echter geen nachttreinen. Om de bezoekers buiten het station te houden, blokkeerden agenten de hal van het station. In overleg met de NS is een extra trein ingezet, die vanaf Den Haag Centraal onder begeleiding van de politie naar station Hollands Spoor reed.

De vier arrestanten zitten nog vast. De politie, die op zoek is naar beeldmateriaal van het incident, sluit meer aanhoudingen niet uit. De verwonde agenten doen aangifte.