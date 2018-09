In een restaurant aan het Prins Hendrikplein in Den Haag heeft vrijdagavond een brand gewoed. De horecagelegenheid en enkele appartementen daarboven werden ontruimd.

De brand was in de keuken ontstaan. Nadat het vuur was geblust, controleerde de brandweer het restaurant en de appartementen. De bewoners mochten daarna weer terug naar hun huizen. Door de brand zijn geen gewonden gevallen.