Haags museum belicht kunst van de Islam

‘Glans en Geluk - Kunst uit de Wereld van de Islam’. Onder die titel haalt het Haagse Gemeentemuseum van september tot maart de eigen collectie islamitische kunst weer eens tevoorschijn. De verzameling omvat keramiek, glas, metaal, tapijten en houten deuren uit de periode 900-1900.

„Het is een tentoonstelling vol pracht en praal, waarbij de nadruk ligt op het ornamentele karakter van islamitische kunst en de verhalen over cultuur, traditie en ambacht. Het Gemeentemuseum belicht daarmee een kant van de islamitische cultuur die in het publieke debat zelden aandacht krijgt: de uitbundigheid en positieve boodschap van islamitische kunst”, aldus een woordvoerster.

De tentoonstellingsobjecten, die ook uit andere collecties zijn geleend, komen uit onder meer Afghanistan, China, Egypte, India, Irak, Iran, Italië, Marokko, Spanje, Syrië en Turkije.