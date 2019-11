Haags meisje (13) vermist

De politie is op zoek naar een meisje van 13 jaar uit Den Haag dat al twee dagen wordt vermist. Het gaat om Goiia Aresini, die woensdagmiddag voor het laatst is gezien. De politie heeft een Vermist Kind Alert doen uitgaan.

Goiia was op haar school, het St. Maartenscollege in Voorburg, geweest en fietste met een vriendin naar huis. Op de Laakkade in Den Haag namen ze afscheid.

„We maken ons zorgen om haar welzijn”, aldus een politiewoordvoerster. Een dergelijke alarmering wordt volgens haar hooguit twintig keer per jaar gegeven. „Het is niet de gewoonte van dit meisje om zomaar weg te blijven.”

Goiia heeft groenkleurige ogen, donkerblond lang haar dat ze meestal los draagt. Ze droeg woensdag een zwarte skinny jeans met een zwart shirt en een lichtroze gewatteerde jas. Ze had een knalroze schooltas bij zich en reed op een zwarte omafiets met een rekje voorop.