Haags college was te onduidelijk over kosten cultuurcomplex

Het Haagse college van burgemeester en wethouders is niet duidelijk genoeg geweest over de kosten voor het onderwijs- en cultuurcomplex Amare in het centrum van Den Haag. Het college stelde de kosten steeds lager voor dan ze in werkelijkheid waren. Tot die conclusie komt de Haagse rekenkamer na onderzoek naar de ontwikkeling en realisatie van het complex.

De gemeenteraad stelde in 2014 ruim 117 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling en bouw van Amare. Daarbij werd ook aangegeven wat voor dit bedrag moest worden gedaan. Het college heeft een aantal onderdelen echter uit andere potjes betaald. En ook na het verhogen van het investeringskrediet tot bijna 211 miljoen euro in 2018 zijn er nog kosten voor het complex buiten het zicht van de gemeenteraad gehouden, aldus de rekenkamer.

De rekenkamer raamt de totale kosten voor de ontwikkeling en realisatie nu op 223,3 miljoen euro.