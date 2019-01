Haags college brengt bezoek aan Scheveningen

Een grote afvaardiging van het Haagse college heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Scheveningen. Burgemeester Pauline Krikke en de aanwezige wethouders spraken met ondernemers en bewoners die getroffen zijn door de vonkenregen van het vreugdevuur van de jaarwisseling.

Het bezoek duurde twee uur. Burgemeester en wethouders gingen ook in op vragen van de aanwezigen. Volgens de gemeente is nogmaals duidelijk geworden „dat bewoners en ondernemers in de nieuwjaarsnacht momenten van grote angst hebben gekend. De verhalen waren ronduit indrukwekkend en indringend.”

„Achteraf kunnen we alleen maar van heel veel geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen”, zei een van de aanwezigen. „De brandweer reageerde snel en was ontzettend behulpzaam”, aldus een van de bewoners, die zijn woning in de bewuste nacht in korte tijd onbewoonbaar zag worden.

Krikke: „Wij hebben zeer veel respect voor de manier waarop u reageert. Wat u is overkomen, gaat niemand in de koude kleren zitten.”