Haaglanden MC: alle voorgedragen medewerkers krijgen coronabonus

Alle voorgedragen medewerkers van de Haagse ziekenhuisgroep Haaglanden Medisch Centrum (HMC) krijgen de zorgbonus van 1000 euro netto. Volgens de organisatie gaat het bedrag naar 3900 medewerkers in loondienst en naar 300 externe medewerkers. Zij hebben tussen 1 maart en 1 september in de ziekenhuizen gewerkt.

De bonus is volgens HMC niet alleen toegekend aan verpleegkundigen die coronapatiënten hebben behandeld, maar aan iedereen, zolang het salaris hooguit twee keer modaal is. „Door deze toekenning worden de zichtbare helden, maar ook de onzichtbare helden van HMC, zoals onze schoonmakers en onze medewerkers in het lab of ICT, beloond voor hun harde werken”, aldus de ziekenhuisgroep. Volgens het HMC heeft iedereen bijgedragen aan de zorg tijdens de eerste coronagolf, ook mensen die op andere afdelingen werkten.

Onder Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vallen de ziekenhuizen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam.

Het ministerie van Volksgezondheid had in september lijsten gepubliceerd van beroepen die wel en niet in aanmerking komen voor de zorgbonus. De bonus is wel bestemd voor bijvoorbeeld longverpleegkundigen en ambulancepersoneel, en in principe niet voor onder meer alternatief genezers, ziekenhuisdirecteuren en administratief personeel. Ook anesthesiologen en laboratoriummedewerkers die diagnoses moesten stellen, kwamen in principe niet in aanmerking voor het bedrag. Dat is geen harde regel, zorgaanbieders hadden de mogelijkheid om een uitzondering te maken en voor hen toch een bonus aan te vragen. Veel zorginstellingen, waaronder Haaglanden MC, hebben daarom iedere medewerker voorgedragen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid wordt achteraf gecontroleerd of alle bonussen terecht zijn uitgekeerd. Het is afhankelijk van het totale bedrag of dit alleen om een steekproef gaat of dat er uitgebreider gecontroleerd wordt. Instellingen die ten onrechte een bonus hebben aangevraagd, moeten die „in het uiterste geval” terugbetalen.

De verantwoordelijkheid om alleen een bonus aan te vragen voor medewerkers die het verdienen, ligt bij de instellingen zelf. Zij moeten aannemelijk kunnen maken dat een bonus terecht is. Van tevoren vindt bij het ministerie alleen een „snelle check” plaats, waar onder meer gekeken wordt of medewerkers niet meer dan twee keer modaal verdienen, zodat er snel kan worden uitgekeerd.