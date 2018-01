Gynaecologen bezorgd om oudere moeders

Vrouwen worden op steeds later leeftijd moeder. Gynaecologen zijn bezorgd over de stijgende leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen. Dat maakt de kans op gezondheidsproblemen groter.

In de jaren zeventig was de gemiddelde Nederlandse die moeder werd 24 jaar. Die leeftijd is in de loop van de tijd opgelopen tot tegen de dertig. Vorig jaar waren moeders gemiddeld 29,8 jaar tijdens hun eerste bevalling, meldde het CBS dinsdag.

Hoewel de overheid en de maatschappij van nu vrouwen vooral stimuleren carrière te maken, uitten gynaecologen dinsdag in de Volkskrant hun bezorgdheid over de hoge leeftijd waarop stellen kinderen krijgen. Zwanger worden op latere leeftijd brengt gezondheidsrisico’s met zich mee: meer kans op een miskraam en op een afwijking in de chromosomen bij het kind, en minder kans op een spontane zwangerschap.

Onder de slogan ”Een slimme meid krijgt haar kind op tijd” trokken gynaecologen in de jaren negentig al aan de bel. Dat blijkt weinig effect te hebben gehad: nog nooit was het geboortecijfer zo laag. De oorzaak ligt grotendeels bij dames onder de dertig die het moederschap uitstellen.

Ondertussen doen vrouwen vaker een beroep op vruchtbaarheidsbehandelingen. Ook zouden meer vrouwen hun eicellen laten invriezen zodat ze later nog kinderen kunnen krijgen.

Eenzijdige voorlichting

Emeritus hoogleraar voortplanting Bart Fauser wijst er in de Volkskrant op dat de voorlichting rond zwangerschappen eenzijdig is. Het accent ligt op het niet krijgen van kinderen en gaat veelal over het voorkomen van soa’s en ongewenste zwangerschappen. „Jongeren krijgen geen voorlichting over hoe je wél zwanger wordt”, zegt Fauser. Wat hem betreft wordt er in de biologieles ook aandacht besteed aan de gevolgen van het uitstellen van zwangerschappen.