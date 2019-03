Gymzaal dicht na onwel worden kinderen

De gymzaal van de katholieke basisschool De Baskuul in Lutjebroek (Noord-Holland) blijft voorlopig dicht. Het is nog steeds onduidelijk hoe het komt dat achttien kinderen dinsdag onwel werden tijdens de gymles.

Dat heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dinsdag laten weten. Het RIVM deed dinsdag onderzoek nadat de kinderen last kregen van misselijkheid, maar dat gaf geen uitsluitsel over de oorzaak. De instantie doet de komende dagen verder onderzoek naar de kwaliteit van de lucht in de gymzaal. Keuringsinstantie Kiwa bekijkt de technische installatie.

De gemeente Stede Broec, waar Lutjebroek onder valt, verwacht begin volgende week de uitslag van de onderzoeken. De gemeente meldde dinsdagmiddag dat de kinderen het goed maken en met hun ouders naar huis zijn. Er hoefde niemand in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Afgelopen donderdag werden achttien kinderen van groep 5 en 6 onwel in dezelfde gymzaal. Ze hadden toen klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn en overgeven. Die verschijnselen kunnen wijzen op koolmonoxidevergiftiging, maar metingen van de brandweer wezen toen niet op een verhoogde concentratie koolmonoxide.