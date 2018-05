GVB vervangt alle vaarhendels veerponten

Vervoersbedrijf GVB gaat alle vaarhendels van alle veerponten vervangen die over het Amsterdamse IJ varen. Het bedrijf neemt deze maatregel nadat dinsdag opnieuw een pont hard tegen de kade bij het Centraal Station was gevaren.

Totdat alle vaarhendels vervangen zijn, varen de schippers in een langzamer tempo. Dit betekent dat de overtocht iets langer zal duren. „We vragen onze reizigers om begrip hiervoor”, aldus het bedrijf. Vanaf woensdag varen extra GVB-medewerkers mee die de reizigers melden wanneer de pont gaat aanlanden.

Voor de derde keer in korte tijd was een Amsterdamse pont op het IJ tegen de kade aangevaren. „Uit het eerste onderzoek dat wij direct gedaan hebben, komt naar voren dat er sprake is van een vergelijkbaar technische defect als afgelopen vrijdag, een defecte vaarhendel.” GVB wacht de onderzoeken niet verder af, maar start per direct met het vervangen van alle vaarhendels.

Afgelopen vrijdag en de zondag daarvoor botsten ook al een pont tegen de kade, en ook achter het Amsterdam Centraal Station. Die zondag raakten dertien mensen gewond.