Wie wil weten hoe druk het is in het Amsterdamse openbaar vervoer, kan dat vanaf nu zien in het reisadvies van vervoersbedrijf GVB. Aan de hand van een, twee of drie poppetjes wordt de drukte weergegeven in de tram, bus, metro of op de pont.

Volgens het vervoersbedrijf geeft één poppetje aan dat er voldoende plek is, betekent twee poppetjes dat er beperkt plek is en is er bij drie poppetjes weinig tot geen plek. Het GVB heeft de reisplanner vanwege het coronavirus aangepast.