GVB-medewerkers helpen mee in strijd tegen corona

Nu reizigers vanwege het coronavirus minder gebruik maken van het openbaar vervoer, maken medewerkers van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB zich op een andere manier nuttig. Zo rijden een aantal personeelsleden in busjes om verpleegkundigen te brengen naar coronapatiënten die thuis verzorging nodig hebben. Ook worden GVB’ers ingezet om van corona herstelde patiënten vanuit het ziekenhuis of een andere zorglocatie naar huis te brengen.

Verder helpen ov-medewerkers na elke rit de trams extra schoon te maken om verspreiding van het virus te voorkomen. „Zij maken alle stangen schoon, de klaphekjes van de deuren, de apparatuur in de servicebalie en de knoppen van de bestuurder” zegt Leonie Boekel, unitmanager Tram. „Op deze manier zorgen we voor extra schone trams voor onze reizigers én onze collega’s. Het ov is op dit moment geen uitje en echt bedoeld voor mensen die geen andere mogelijkheid hebben dan met het ov te reizen.”

Daarnaast zijn er ook medewerkers die bellen met mensen die daar behoefte aan hebben. „Veel mensen hebben behoefte aan een praatje, zeker ouderen. En onze collega’s houden van een praatje. Dat is onderdeel van hun werk en zij missen dat ook.” Op de website van het GVB staat hierover meer informatie.