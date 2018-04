„Gun elkaar de ruimte op het fietspad”

Fietsers moeten elkaar de ruimte op het fietspad gunnen. Deze oproep doet Veilig Verkeer Nederland (VVN) met het oog op het nieuwe fietsseizoen.

De organisatie constateert dat de drukte op de fietspaden toeneemt en elektrisch fietsen een vlucht neemt. Door de grote snelheidsverschillen wordt de kans op ongelukken op de fietspaden groter als fietsers geen rekening met elkaar houden. Daarnaast merkt VVN dat de ‘gewone’ fietser niet weet hoe om te gaan met de groepjes wielrenners die vaak met hoge snelheid passeren.

„Vandaar dat we een appel doen op het sociale gedrag van zowel de snelle race-/elektrische wielrenners als de gewone fietser, waarbij we vragen een aantal gedragsregels in acht te nemen. Achter elkaar gaan rijden als groep toerfietsers voordat je gewone fietsers passeert; elkaar niet aan de kant schreeuwen maar de fietsbel gebruiken. We willen er samen voor zorgen dat alle fietsers op de Nederlandse fietspaden rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte gunnen”, aldus VVN.