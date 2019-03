Grove en vele fouten bij behandeling P.

In de vier jaar dat Michael P. forensische zorg ontving, is een reeks van grove fouten gemaakt. Er is niet gekeken of zijn hernieuwde vrijheden een gevaar voor de omgeving zouden opleveren, welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen. Die vernietigende conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Tijdens P.’s resocialisatietraject in een instelling in Den Dolder vermoordde hij de 25-jarige studente Anne Faber.

Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concluderen in een gezamenlijk rapport dat diverse instanties steken hebben laten vallen. Er is geen of onvoldoende advies ingewonnen en onvoldoende gekeken naar de risico’s voor de maatschappij.

De behandeling van P. in de gevangenis richtte zich voornamelijk op het beheersen van zijn agressie en drugsgebruik en steeds minder op de gewelddadige dubbele verkrachting uit 2010 waarvoor hij was veroordeeld. Hij kreeg te snel meer vrijheden, zonder dat het Openbaar Ministerie daarbij werd betrokken of het Ministerie van Justitie en Veiligheid daarvoor toestemming had gegeven.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stelt dat de overheid is tekortgeschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten. Hij neemt de reeks maatregelen die de OVV adviseert onverkort over. Zo kunnen verdachten die behandeling in tbs nodig hebben, die niet langer ontlopen door niet mee te werken aan onderzoek.

Bij uitplaatsing naar forensische zorg wordt het mogelijk gemaakt om ook zonder toestemming van een gedetineerde informatie te delen. Omdat Michael P. dat had geweigerd, was de kliniek in Den Dolder niet op de hoogte van zijn zedenverleden.

De rapporten schetsen een „pijnlijk beeld”, stelt Dekker, die schrijft „diep geraakt” te zijn. Hij wil met de maatregelen laten zien dat „we door deze afschuwelijke gebeurtenis een harde les hebben geleerd”.

P. werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Het hoger beroep wordt eind mei inhoudelijk behandeld door het hof in Arnhem.