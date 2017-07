Grotten Cannerberg lijden enorme rook- en roetschade

De brand in de grotten bij Maastricht heeft grote gevolgen voor de rest van het ondergrondse gangenstelsel. De grot waar sinds donderdag honderden kuub hooi branden, staat immers in verbinding met andere tientallen kilometers lange grottenstelsels in de Cannerberg.

Volgens eigenaar het Limburgs Landschap is er sprake van enorme roet- en rookschade. „De grotten zijn eeuwenoud en hebben even oude cultuurhistorisch belangrijke inscripties en handtekeningen”, aldus een woordvoerder.

In het gangenstelsel ligt onder meer een voormalig NAVO-hoofdkwartier. Voorlopig zijn excursies daar afgeblazen: er hangt rook en er is gevaarlijk koolmonoxide gemeten. Iets verderop ligt de Jezuïetengrot, beroemd om de negentiende-eeuwse wandtekeningen en beeldhouwwerken. Ook daar mag niemand naar binnen vanwege de koolmonoxide.