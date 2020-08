‘Grotere studie-uitval bij eerstejaars door corona’

Door corona zullen komend schooljaar meer eerstejaarsstudenten stoppen met hun studie. Dat vrezen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) die de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen oproepen daar extra aandacht aan te besteden. „Wij maken ons grote zorgen dat eerstejaarsstudenten áls ze al een studentenkamer hebben gevonden, geïsoleerd raken in hun nieuwe stad”, zegt Freya Chiappino, vicevoorzitter van de LSVb, tegen het AD.

Volgens haar is het „ontzettend belangrijk dat een eerstejaarsstudent met medestudenten in contact komt”. Maar door de coronamaatregelen wordt dat bemoeilijkt. Ze vreest dat studenten in een sociaal isolement terechtkomen en daardoor eerder afhaken. „Zonder fysieke introductieactiviteiten en colleges is het heel lastig om je nieuwe stad, onderwijsinstelling en medestudenten te leren kennen.”

„Digitaal college volgen vraagt een heel ander soort energie van studenten”, legt Chiappino in het AD uit. „Op een nieuwe school of universiteit loop je tegen allerlei kleine dingen aan. Hoe vind je je weg in de bibliotheek? Hoe pak je die opdracht aan? Normaal kun je in de pauze van een college met medestudenten een moeilijk artikel bespreken dat je niet helemaal snapt. Online is de drempel om elkaar op te zoeken veel hoger.”

Op universiteiten stopt gemiddeld 7 procent van de eerstejaars. Op het hbo gaat het om ongeveer 30 procent. LSVb en ISO verwachten dat die percentages dit studiejaar hoger zullen zijn.