Groter risico op huiselijk geweld nu mensen massaal thuiszitten

Verslaving, werkloosheid en psychische problemen zorgen in sommige gezinnen voor geweldsuitbarstingen. Nu veel mensen noodgedwongen thuiszitten, kan de stress behoorlijk oplopen. De kinderen moeten het soms ontgelden.

Ruim 1500 oproepen –belletjes en chats– per dag krijgt de Kindertelefoon in deze dagen. De hulplijn voor kinderen zag het aantal oproepen sinds vorige week flink toenemen. Normaal gaat het om maximaal 1000 telefoontjes en chats per dag.

De stijging in het aantal oproepen heeft met het sluiten van de scholen en het verplicht thuiswerken te maken, zegt woordvoerder Suzanne Pappot. „Er speelt op het moment veel in het leven van volwassenen en van kinderen. De druk op het gezin neemt enorm toe wanneer zaken als school en sport wegvallen.”

Door angst voor het coronavirus en het noodgedwongen thuiszitten kan de stress in een gezin oplopen, vult Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, aan. „In gezinnen die normaal al te kampen hebben met stress door bijvoorbeeld verslaving en werkloosheid, is het risico op huiselijk geweld daardoor groter.”

Veilig Thuis, dat advies geeft aan kinderen en professionals, ziet op dit moment nog geen toename in meldingen. Dat ervaart Maas echter „niet per se als een opluchting.” „Minder professionals zien de kinderen. Er is daardoor minder zicht op de risicogroepen. Daarover maken we ons zorgen.”

Schoolwerk

Hulpverleners zoeken volgens Maas naar manieren om op afstand hulp te bieden nu ze niet meer langs kunnen in de probleemgezinnen. Maas adviseert hun om wat vaker naar de kinderen te bellen. „Vraag dan niet alleen hoe het met het schoolwerk gaat, maar ook wat er in huis gebeurt als er spanning en stress is. Vraag wat het kind doet als de spanning oploopt en hoe het ervoor zorgt dat de spanning weer afneemt.”

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis benadrukt dat in geval van een onveilige situatie nog steeds kan worden ingegrepen. „Collega’s van mij gaan iedere dag op pad om gezinnen te bezoeken.”

De Kindertelefoon is er speciaal voor kinderen. Belangrijkste doel is het bieden van een „luisterend oor”, zegt Pappot. „We kijken samen wat een kind dan doen om de eigen situatie te verbeteren.” Kleine dingen kunnen het verschil maken, volgens Pappot. „We raden kinderen bijvoorbeeld aan een eigen plekje in huis te creëren waar ze zich veilig voelen. Of iets meer contact te zoeken met de buurvrouw, waar ze normaal gesproken ook weleens komen.”

Overigens bellen kinderen volgens Pappot niet alleen naar de Kindertelefoon met vragen over misbruik en geweld. „Ook over uitgestelde proefwerken of omdat ze vriendjes en vriendinnetjes niet meer kunnen zien.”

Time-out

Volgens Maas van Veilig Thuis is het extra belangrijk kwetsbare kinderen niet uit het oog te verliezen nu de controlemechanismen van school en andere verenigingen wegvallen. „Dat is een taak voor iedereen. Ook voor de buren en andere mensen uit de omgeving van het kind.”

Ouders die bij zichzelf risicofactoren voor huiselijk geweld herkennen, doen er volgens Maas goed aan op tijd een time-out te nemen. „Bij huiselijk geweld zie je vaak dat mensen elkaar voortdurend bevragen en hun gelijk willen halen. Dat zijn triggers die geweld uitlokken. De spanning loopt dan op. Een time-out kan helpen. Ga fietsen, wandelen, de hond uitlaten, hardlopen.”

Minister Slob besloot vorige week dat kinderen uit risicogezinnen toch buitenshuis les kunnen krijgen, bijvoorbeeld in een bibliotheek. Maas vindt dat „een mooi initiatief.” Volgens haar draagt het bij aan stressverlaging thuis. „Ook de volwassenen kunnen dan even tot rust komen.”