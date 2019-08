Groter onderzoek OVV naar dak AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een volledig onderzoek naar het gedeeltelijke instorten van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar. Dat volgt op het verkennende onderzoek van de afgelopen dagen. „We willen achterhalen wat er is gebeurd. We denken dat er veel veiligheidswinst te boeken is en dat er lessen te leren zijn. Niet alleen voor het AZ-stadion, maar voor de sector in den brede”, aldus een woordvoerster van de raad.

Na de eerste verkenningen had de onderzoeksraad al geconcludeerd dat de lasverbindingen in het dak waren bezweken. Op andere plekken waren breuken en verdachte plekken gevonden, waardoor het risico bestaat dat het dak ook daar nog naar beneden komt.

Het onderzoek van de raad duurt waarschijnlijk iets minder dan een jaar. Dat wil niet per se zeggen dat het stadion van AZ al die tijd dicht blijft. Dat is aan AZ en de gemeente Alkmaar, aldus de onderzoeksraad.