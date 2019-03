Groter aandeel buitenlandse studenten

Meer dan 85.900 buitenlandse studenten uit 170 landen staan ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool of universiteit. Dat is 11,5 procent van het totaal. In het voorgaande studiejaar was hun aandeel 10,5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs.

Studenten uit Italiƫ zorgden voor de sterkste groei. Met een toename van 731 studenten, doen er nu 4814 Italiaanse studenten hier een studie. Daarmee hebben de Italianen China (4547 studenten) ingehaald en is het nu, na Duitsland (22.584 studenten), het grootste herkomstland.

Het Nuffic stelt ook vast dat er steeds meer studenten van buiten Europa in Nederland studeren. Over een periode van twee jaar steeg hun aandeel van bijna 25 procent tot net geen 27 procent.