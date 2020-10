Grote zorgen over kwaliteit ouderengeneeskunde

Bijna de helft van de specialisten ouderengeneeskunde vreest de kwaliteit van hun behandelingen de komende tijd niet op het gewenste niveau te kunnen houden. Dat zegt Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, op basis van een peiling onder de eigen leden.

„Ruim een derde is de zorg al aan het afschalen”, meldt de organisatie. Er zijn zorgen over kwaliteit en kwantiteit van de zorg: „Het oplopende aantal besmettingen geldt immers ook voor personeel. Steeds vaker ontstaan problemen in de bezetting door ziekte of quarantaine van zorgmedewerkers. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de werkdruk hoog is en dat het op een aantal plekken nu al lastig is om de basiszorg te blijven leveren”, aldus Verenso.

In het ziekenhuis kun je zorg volgens Verenso nog wel afschalen, maar in een verpleeghuis is dit naar haar mening lastiger. „In het verpleeghuis gaat het om bewoners. Daar kun je de zorg niet zomaar afschalen. Dat betekent dat bewoners niet gewassen worden of uit bed geholpen worden.” Maar Verenso maakt zich „misschien nog wel meer” zorgen over de kwetsbare ouderen thuis. „Uit de enquête blijkt dat huisbezoeken fors worden afgebouwd. Nog maar 44 procent kan die huisbezoeken op hetzelfde niveau houden.”