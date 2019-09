Grote zorgen over capaciteit politie Amsterdam

De inzet van de politie na de moord op advocaat Derk Wiersum heeft gevolgen voor de toch al krappe capaciteit binnen het Amsterdamse korps. Burgemeester Femke Halsema zei donderdag tegen de gemeenteraad dit heel zorgelijk te vinden. „Het water staat ons echt aan de lippen.”

De Amsterdamse politiecommissaris Jan Pronker erkende dit. „Zeer veel mensen” zijn volgens hem bezig met de liquidatie van vorige week woensdag en alle beschikbare expertise is ingezet op het onderzoek om de daders op te sporen. „Dat gaat wel ten koste van andere opsporingsonderzoeken.” Ook zei hij dat de maatregelen die nodig zijn voor bijvoorbeeld persoonsbeveiliging ten koste zullen gaan van onder meer de zichtbaarheid van agenten op straat bij evenementen. Amsterdam krijgt bijstand uit andere delen van het land.

Halsema vroeg de raad samen met haar te lobbyen bij de politiek in Den Haag om ervoor te zorgen dat de hoofdstad voldoende mensen en middelen krijgt. „We zijn een krimpend korps. Tot 2023 zitten we onder wat we nodig hebben.”

De burgemeester wil bij het Rijk aandringen op beter informatie-uitwisseling, „zo nodig via een noodwet.” Op die manier wil de gemeente criminele netwerken beter in beeld kunnen brengen. „Daar is een wetswijziging voor nodig en daar dringen wij op aan.”

Halsema zei vrijwel dagelijks contact te hebben met de minister over de zaak. „Laten wij ons niet uit elkaar laten spelen”, zei ze.