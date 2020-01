Grote zorgen in Zeeland over marinierskazerne

Vlissingen, het waterschap en de provincie Zeeland eisen van Den Haag opheldering over de komst van de marinierskazerne.

In een brief aan staatssecretaris Visser (Defensie) vragen ze of de gemaakte afspraken nog worden nagekomen. Reden voor de brief, die de gemeente Vlissingen woensdag publiceerde, zijn volgens de stad geruchten dat onlangs in de ministerraad zou zijn besloten om de kazerne mogelijk naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn te verhuizen. De Zeeuwse bestuurders vragen Visser uiterlijk deze week „te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat.”

In 2012 is het besluit genomen om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen ter vervanging van Doorn. Toen was het plan deze medio 2017 in gebruik te nemen, maar dat is meermaals uitgesteld. Zeeland stelt dat al veel werk is verzet voor de komst van de kazerne. „Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd.” Ook stellen ze dat de kazerne van belang is voor de lokale werkgelegenheid.

Bij de mariniers is er veel weerstand tegen Vlissingen. Ze vrezen dat gezinnen uit elkaar worden getrokken en dat sociale contacten verloren gaan. De korpscommandant legt verband tussen de verhuizing en de leegloop bij het Korps Mariniers.

D66, GL en PVV zetten vraagtekens bij de verhuizing. De SGP vraagt het kabinet om op korte termijn inzicht te geven in de verhuisplannen. Wat is het economisch perspectief voor Zeeland, wil Kamerlid Stoffer weten.

Defensie laat weten dat het besluit uit 2012 nog steeds staat en dat het proces nog loopt. Onbekend is wanneer het ministerie met een reactie komt.