Grote zoekactie in gevangenis Zaanstad levert niets op

Een grote zoekactie naar smokkelwaar in de gevangenis van Zaanstad heeft niets opgeleverd. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt berichtgeving in De Telegraaf dat werd gezocht naar iets dat stiekem binnen de muren was gebracht, maar wil niet bevestigen dat het om een vuurwapen zou gaan.

Gedurende enkele dagen is het dagprogramma in de gevangenis stilgelegd en is het complex afdeling voor afdeling doorzocht. Volgens een woordvoerster van de DJI hoefden gedetineerden niet al die tijd alleen in hun cel te zitten, maar konden ze tijdelijk geen bezoek ontvangen.

Vanaf donderdag wordt het normale programma in de inrichting hervat.