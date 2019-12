Grote zoekactie in Arnhemse gevangenis

Politie en justitie hebben woensdag de gevangenis aan de Ir. Molsweg in Arnhem volledig doorzocht. De actie was volgens de politie vooral gericht op de mogelijke aanwezigheid van goederen die gedetineerden niet in hun cel mogen hebben.

Justitie wil met dit soort controles gesmokkelde goederen zoals mobieltjes, drugs, wapens en dergelijke binnen penitentiaire inrichtingen uit de roulatie nemen. De politie ondersteunde justitie tijdens de actie met onder andere drugshonden en was ook aanwezig om mogelijk strafrechtelijke vervolgstappen te kunnen zetten als er daadwerkelijk grote hoeveelheden drugs of wapens zouden worden aangetroffen.

Aan de integrale controle deden ongeveer 150 medewerkers van politie en justitie mee. Of de zoekactie wat heeft opgeleverd, wil de politie niet zeggen.

Integrale zoekacties in gevangenissen zijn niet uitzonderlijk. In de penitentiaire inrichtingen in Grave en Zutphen vonden onlangs ook dergelijke controles plaats.