Grote zoekactie aan de gang naar vermiste zwemmer bij Katwijk

Voor de kust van Katwijk is vrijdag sinds 17.30 uur een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste zwemmer. Dat meldt Kustwacht Nederland.

De vermiste man was samen met een andere man aan het zwemmen toen ze in een mui terechtkwamen. Een van hen kon veilig naar het strand komen en alarm slaan. Meerdere reddingsboten en een helikopter zijn ingezet. Ook met waterscooters van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) wordt gezocht. In de branding vormen strandgangers een menselijke ketting om de man te vinden.