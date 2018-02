Bij een uitslaande brand in een woning in Vriezenveen is zaterdagochtend veel rook vrijgekomen. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

De bovenverdieping van de woning is volledig uitgebrand, meldt RTV Oost.

Vriezenveen

Niemand raakte gewond. De bewoonster van de woning is door het ambulancepersoneel onderzocht. Hoe de grote brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.