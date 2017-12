In een woning in Emmen heeft zaterdagochtend een grote brand gewoed. Mogelijk zijn nog slachtoffers in het pand aan de Laan van de Marel aanwezig. Daarom zijn twee traumahelikopters ingezet, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe.

Hoe veel mensen in het pand aanwezig zouden zijn en hoe de eventuele slachtoffers eraan toe zouden zijn, is nog niet bekend.

De uitslaande brand is inmiddels onder controle. Voor zover bekend zijn de vlammen niet overgeslagen naar andere huizen.