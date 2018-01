Grote vraag naar taxi’s in Amsterdam

Wegens de gevolgen van de westerstorm worden de taxibedrijven in de hoofdstad platgebeld. Zo heeft taxicentrale Amsterdam (TCA) een „extreem drukke dag”, aldus een woordvoerder van de organisatie donderdag.

Veel reizigers in Amsterdam zijn gestrand door het niet rijden van treinen of trams. „De wachttijden zijn langer dan normaal, maar we hebben het redelijk onder controle”, aldus de TCA-woordvoerder. „We hielden al rekening met dit scenario, dus we hebben het aantal centralisten verdubbeld. Daarmee kunnen we de drukte redelijk goed opvangen.”

Ondanks de grote vraag naar taxi’s, hanteert TCA gewoon reguliere tarieven, aldus de woordvoerder.