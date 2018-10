„Grote vraag naar stints op Marktplaats”

Na de bekendmaking maandag dat stints niet langer zijn toegestaan op de openbare weg, zijn Nederlanders via Marktplaats massaal op zoek naar het voertuig. Kopers willen de stint gebruiken op eigen terrein of ze uit elkaar halen voor onderdelen.

Dat meldt het AD. Stints mogen sinds dinsdag niet meer de weg op omdat er twijfels zijn over de veiligheid. Een nieuwe stint kost duizenden euro’s. Kopers verwachten nu dat de elektrische karren voor een fractie daarvan worden aangeboden. „Ik heb er ongeveer vijfhonderd euro voor over. Dat moet na gisteren wel te doen zijn”, verwacht een fietsenmaker uit Bergen op Zoom, die van plan is om de stint om te bouwen tot „een koffiekar”.

Ook een techniekdocent van een school in Delft ruikt zijn kans. „Er zitten sensoren in die kar die prima van pas komen voor elektrotechniek. Ook zit er een sterke accu in die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor de op afstand bestuurbare robots waar we hier op school mee werken.”