Grote vos terug van weggeweest in Nederland

De grote vos, een vlindersoort die nagenoeg was verdwenen uit de Nederlandse natuur, duikt dit voorjaar weer her en der op. In de afgelopen weken werden op zeker dertig plaatsen in het land grote vossen waargenomen, zo meldt de Vlinderstichting via de website Nature Today.

Waarschijnlijk hebben de vlinders hier overwinterd. De vraag is nu of ze zich succesvol zullen voortplanten. Grote vossen, te herkennen aan hun oranjebruine kleur en zwarte vlekken in een specifiek patroon, leken in de eerste jaren van deze eeuw helemaal verdwenen uit Nederland. Ze gelden als ‘ernstig bedreigd’.

Na jaren waarin ze niet of nauwelijks meer werden gezien, doken ze tussen 2011 en 2014 ook weer iets regelmatiger op, om in de jaren erna weer terug te zakken.

Uit gegevens van de Vlinderstichting bleek onlangs nog dat de totale vlinderstand de afgelopen decennia flink is afgenomen: zo’n 40 procent sinds 1992. Volgens onderzoekers komt dat onder meer doordat heidegebieden dichtgroeien als gevolg van te hoge concentraties stikstof en versnippering van leefgebieden.