Grote vondst illegale dierproducten

Bij een grote internationale actie tegen illegale handel in planten en dierproducten zijn in Nederland honderden producten in beslag genomen. Het gaat onder meer om een levende Moorse landschildpad, 3 kilo stukjes oor van olifanten bedoeld om in juwelen te verwerken, 118 paar pythonleren schoenen, een opgezette steur en buizerd.

In sommige gevallen gaat het om producten die wel verkocht mogen worden in het buitenland, maar niet zonder vergunning Nederland in en uit mogen.

Operation Thunderball duurde vier weken in 109 landen. In totaal zijn bijna zeshonderd stropers, tussenhandelaren, smokkelaars en andere betrokkenen opgepakt. Daarbij werden 4300 beschermde vogels, 500 kilo ivoor en 10.000 schildpadden in beslag genomen.