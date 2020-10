Grote vinvisschedel krijgt plek in Naturalis

Een onlangs bij IJmuiden opgeviste grote vinvisschedel krijgt een plek in de collectie van Naturalis. Het natuurhistorisch museum en onderzoeksinstituut in Leiden kwam in actie na een tip over de bijzondere vondst, meldt natuurnieuwssite Nature Today.

De schedel werd twee weken geleden uit het water gehaald door vissers. Een stagiaire van Naturalis sloeg aan op een bericht van een IJmuidenaar, die op Facebook had gezien dat er mogelijk walvisbotten waren opgevist. Een speurtocht volgde en uiteindelijk werden de betreffende vissers gevonden en constateerde de collectiebeheerder van Naturalis dat het om een vinvis ging.

De schedel komt binnenkort naar Leiden. Naturalis neemt al decennialang skeletdelen in de collectie op voor onderzoek.