Rondom Volkel heerst zaterdagochtend een grote verkeersdrukte, meldt ANWB Verkeer. De stroom bezoekers aan de Luchtmachtdagen op de vliegbasis in Noord-Brabant staat soms meer dan een uur vast op de toevoerwegen.

Vooral op de N605, N264 en N277 is het aansluiten. Ook vrijdag was het erg druk. Het is voor het eerst in drie jaar dat er weer Luchtmachtdagen zijn. In 2017 en 2018 werden de dagen niet gehouden omdat Defensie niet voldoende middelen had om het te organiseren.