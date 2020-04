Grote verstrekker van onder meer rollators failliet

Het Hulpmiddelencentrum is vrijdag failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Het centrum verstrekte in het hele land diverse hulpmiddelen waarmee mensen langer zelfredzaam kunnen zijn en langer thuis kunnen wonen. Dat zijn bijvoorbeeld rollators, rolstoelen, krukken en aangepaste bedden.

De dienstverlening wordt de komende weken wel voortgezet, aldus een woordvoerder van de curatoren. De hulpmiddelen die nu bij ruim 50.000 cliënten in gebruik zijn, kunnen daar ook gewoon blijven.

Het centrum had een kleine 400 medewerkers in dienst, verspreid over tien vestigingen en vijf winkels. De curatoren willen de dienstverlening onderbrengen bij andere leveranciers van hulpmiddelen. Dat zijn er een handvol, aldus een zegsman. Daarbij willen ze ook zoveel mogelijk werkgelegenheid zien te behouden.

Het Hulpmiddelencentrum had met ruim honderd gemeenten contracten gesloten voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zorgverzekeraars, zorgkantoren, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en particulieren zijn ook klant bij het centrum.

De curatoren hebben financiering voor tijdelijke voortzetting van de activiteiten kunnen regelen.