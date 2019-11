Grote verschillen in waardering mantelzorg

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers jaarlijks een vorm van waardering, maar in 78 van de in totaal 355 gemeenten lijken ze daarnaar te kunnen fluiten. Dat heeft MantelzorgNL uitgepluisd, een landelijke vereniging die opkomt voor mensen die voor een naaste zorgen. Zondag is het de Dag van de Mantelzorg.

Zeker 42 gemeenten hebben de individuele mantelzorgwaardering afgeschaft en bij de andere 36 heeft MantelzorgNL er niets over kunnen vinden, wat volgens de organisatie betekent dat dit de aanvragers dus waarschijnlijk ook niet lukt.

MantelzorgNL constateerde ook erg grote verschillen tussen de cadeautjes voor de mantelzorgers: die variëren van een bloemetje tot een bedrag van 300 euro. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL, ziet daarin een probleem: „Voor veel mantelzorgers is de waardering belangrijk als erkenning van hun inzet. De grote verschillen tussen gemeenten helpen niet om je erkend te voelen.” Ook de maatstaven waaraan je moet voldoen om een blijk van waardering te krijgen, zijn volgens haar overal anders.

Mantelzorgers moeten de waardering zelf aanvragen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen dat ook echt doen. Er zijn er volgens MantelzorgNL ook veel die dat niet nodig vinden of die niet eens weten van het bestaan ervan.

Bij één op de vijf gemeenten zou informatievoorziening in ieder geval zo gebrekkig of de aanvraagprocedure dermate ingewikkeld zijn, dat van ontmoediging kan worden gesproken, zegt MantelzorgNL verder. „Als je als mantelzorger een ware zoektocht af moet leggen om de waardering aan te vragen, dan kun je je afvragen of het gevoel van waardering nog overeind blijft”, zegt Hoogendijk.

MantelzorgNL vreest dat de waardering in 2020 bij meer gemeenten zal worden afgeschaft.