Grote verschillen in kosten bouwvergunningen

Wie in Veenendaal zijn woning wil voorzien van een dakopbouw met verhoogde nok is elf keer zoveel kwijt aan een bouwvergunning als iemand met dezelfde plannen in het Brabantse Bladel. In Veenendaal zijn de kosten 2282 euro, in Bladel 197,50.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van een website voor afvalcontainers.

Per 1 januari mogen woningkopers alleen nog een hypotheek van maximaal 100 procent van de marktwaarde afsluiten. Verbouwingskosten en dus ook de vergunningen voor de verbouwing kunnen niet meer worden meegefinancierd en moeten zelf worden betaald. „Dat betekent dat gemeenten met de prijs van vergunningen invloed kunnen uitoefenen op de toegankelijkheid van de woningmarkt voor (nieuwe) woningbezitters die na de koop van plan zijn te gaan verbouwen”, zegt het Leidse bureau.

De onderzoekers gingen de websites van de Nederlandse gemeenten langs voor een vergunning voor een uitbouw aan de zijkant van een woning begroot op 9500 euro en een dakopbouw van 27.500 euro. Niet alleen in Veenendaal, maar ook in Apeldoorn (1662 euro) en Zaltbommel (1580 euro) betalen bewoners de hoofdprijs voor de dakopbouw. Het landelijke gemiddelde is 824 euro voor de vergunning.

Voorschoten is het duurst als het gaat om het papierwerk voor de zij-uitbouw. Inwoners betalen er 938 euro, ruim zeven maal meer dan op Ameland. Ook in Valkenswaard en opnieuw Veenendaal zijn de benodigde vergunningen met respectievelijk 813 en 794 euro prijzig. Het landelijke gemiddelde is 332 euro.

Verdeeld naar provincie zijn bewoners van Zeeland en Flevoland het minst kwijt aan bouwvergunningen. In Utrecht liggen de prijzen ruim 35 procent hoger dan in Zeeland.